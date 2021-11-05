В Австрии с 8 ноября введут ограничения для непривитых от коронавируса

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Австрийские власти с 8 ноября приняли решение ограничить допуск во многие заведения для непривитых от COVID-19. Об этом сообщил в пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг.

"В Австрии с понедельника начинает действовать правило "двух П" (привит или переболел) везде, где до этого действовало правило "трех П" (привит, переболел, протестирован): в сфере питания, гостиничного бизнеса, сфере услуг по уходу за телом, при посещении больниц и домов престарелых. В этих местах теперь действует правило "двух П", то есть переболел или привит", - отметил канцлер на пресс-конференции в Вене.

Правило наличия сертификата о вакцинации или переболевшего COVID-19 также распространяется на мероприятия с участием более 25 человек. Ранее для доступа в места общественного пользования было разрешено также предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Теперь непривитые не смогут посещать эти места.

5 ноября в Австрии было зарегистрировано 9,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало наивысшим показателем в текущем году. Правительство было обеспокоено увеличением загруженности больничных коек зараженными коронавирусом. В настоящее время в Австрии от коронавируса полностью иммунизированы более 5,6 млн человек при населении в 8,9 млн человек. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди привитых власти также начали ревакцинацию населения.