Глава Минздрава Украины заявил, что страна вышла на пик заболеваемости COVID-19

"Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - цитирует Ляшко "РБК-Украина". Министр добавил, что заболеваемость коронавирусом в стране возрастала в два-три раза каждую неделю.

По данным Минздрава на утро пятницы, в стране второй день подряд фиксируют больше 26 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 700 летальных исходов. За прошедшие сутки медики зафиксировали 26 488 случаев, что на 889 меньше, чем днем ранее, когда в стране обновился рекорд по суточному приросту заболевших. В больницы за день попали 5 497 пациентов, выздоровел 13 281 человек, 696 умерли.

Сейчас большинство регионов Украины (15 областей и Киев) отнесены к так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. В Минздраве заявили, что в ближайшее время в этот список могут быть внесены еще несколько регионов. За время эпидемии на Украине заболел 3 032 951 человек, выздоровели 2 492 419, летальных случаев - 70 842. С начала кампании вакцинации привиты 11 086 047 человек, из них две дозы получили 7 762 884 человека.