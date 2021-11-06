В румынском городе Сигету-Мармацией открыли самую большую в Восточной Европе синагогу

БУХАРЕСТ, 6 ноября. /ТАСС/. Самая большая в Центральной и Восточной Европе синагога была торжественно открыта в пятницу в румынском городе Сигету-Мармацией (северо-запад страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Самая большая синагога, построенная после Второй мировой войны в Центральной и Восточной Европе, была открыта сегодня в Сигете в присутствии сотен евреев-хасидов [приверженцев одного из направлений иудаизма] из Нью-Йорка, - написала вице-мэр города Даниела Оницэ в Facebook. - Главный раввин Аарон Тейтельбаум, входящий в рейтинг 100 миллиардеров мира, решил построить синагогу в Румынии, потому что его дед родился в Сигете. Строительство комплекса, который включает новую синагогу, иудейскую школу, кошерную кухню, столовую и молельный зал, началось в 2017 году и финансировалось главным образом из фондов сообщества хасидов Нью-Йорка".

До депортации в 1940-е годы еврейская община в Сигету-Мармацией насчитывала более 30 тыс. человек. Здесь родился общественный деятель и журналист, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель (1928-2016), который был узником нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд, а позднее посвятил свою литературную деятельность изучению Холокоста. В окрестностях Сигету-Мармацией сохранились многочисленные еврейские кладбища.

Для участия в церемонии открытия синагоги в Сигету-Мармацией приехали более 200 евреев-хасидов из США и стран Европы.