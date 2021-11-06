СМИ: у президента Чехии цирроз печени

ТАСС, 6 ноября. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован с циррозом печени, в настоящее время ему введен зонд для кормления. Об этом сообщило в пятницу чешское информационное агентство ČTK со ссылкой на члена консилиума врачей хирурга Павла Пафко.

"Президенту в настоящее время установлена ЧЭГ (трубка для чрескожной эндоскопической гастростомии)", - сказал Пафко, отметив, что зонд Земану установили в первый день госпитализации.

Ранее, как сообщило агентство Reuters, медики отметили улучшение состояния здоровья Земана, но подчеркнули, что ему лучше оставаться в больнице. Глава консилиума врачей Томаш Зима не смог сказать, когда Земан будет выписан.

10 октября по не разглашавшейся ранее причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. В четверг он был переведен в обычную больничную палату.

Ожидается, что президент в субботу примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство республики. Таким образом, вопрос о временном снятии с Земана по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате (верхней палате парламента), потеряет актуальность.