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СМИ: у президента Чехии цирроз печени

Милошу Земану введен зонд для кормления, отмечает агентство ČTK
Президент Чехии Милош Земан Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован с циррозом печени, в настоящее время ему введен зонд для кормления. Об этом сообщило в пятницу чешское информационное агентство ČTK со ссылкой на члена консилиума врачей хирурга Павла Пафко.

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"Президенту в настоящее время установлена ЧЭГ (трубка для чрескожной эндоскопической гастростомии)", - сказал Пафко, отметив, что зонд Земану установили в первый день госпитализации.

Ранее, как сообщило агентство Reuters, медики отметили улучшение состояния здоровья Земана, но подчеркнули, что ему лучше оставаться в больнице. Глава консилиума врачей Томаш Зима не смог сказать, когда Земан будет выписан.

10 октября по не разглашавшейся ранее причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. В четверг он был переведен в обычную больничную палату.

Ожидается, что президент в субботу примет в госпитале кандидата в премьеры Чехии от победивших на недавних выборах двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу и поручит ему сформировать новое правительство республики. Таким образом, вопрос о временном снятии с Земана по состоянию здоровья полномочий главы государства, что предлагали в Сенате (верхней палате парламента), потеряет актуальность.

Теги
Земан, МилошЧехия
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