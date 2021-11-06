Свыше 40 стран взяли на себя обязательства по переходу к устойчивому земледелию

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Великобритания и еще 44 страны взяли на себя обязательства по защите природы и переходу к устойчивому земледелию для удержания роста глобальной температуры на уровне полтора градуса к концу XXI века. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу организаторами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Глазго.

В нем отмечается, что в настоящий момент приблизительно четверть объема мировых выбросов парниковых газов приходится на области сельского и лесного хозяйства, а также землепользования, "в связи с чем возникает необходимость срочно менять способ выращивания и потребления пищи для борьбы с изменением климата".

"Мы теряем леса, разрушаем почву и стремительно уничтожаем другие экосистемы, которые играют важную роль в поглощении углекислого газа и охлаждении планеты. Фермерские хозяйства также находятся под большим давлением, поскольку изменение климата влияет на их производительность. Чтобы помочь фермерам адаптироваться и сделать более крепкой продовольственную систему, необходимо [применять] устойчивые механизмы", - подчеркивается в заявлении.

В нем указывается, что страны намерены добиваться "трансформации сельскохозяйственных и продовольственных систем посредством законодательных изменений, инвестиций в научно-исследовательские проекты и инновации, которые направлены на снижение выбросов и защиту природы". Кроме того, Великобритания, которая является автором инициативы, выделит £500 млн ($675 млн) на "помощь в защите от вырубки пяти млн гектаров тропических лесов, что соответствует площади 3,5 млн футбольных полей".

"Чтобы добиться [удержания роста глобальной температуры на уровне] полтора градуса, всем слоям общества необходимо предпринимать действия, в том числе по срочной трансформации нашего обращения с экосистемами и выращиванием и потреблением пищи в общемировом масштабе. Нужно осуществить честный и справедливый переход, который бы учитывал интересы производителей и обеспечивал продовольственную безопасность миллионам людей по всеми миру. Фермеры, коренные народы и местные сообщества должны играть центральную роль в этих планах", - заявил министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.