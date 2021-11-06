Первый учебный центр подготовки кадров для выпуска ракетных двигателей создали в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО "Энергомаш" госкорпорации "Роскосмос") создали на предприятии первый лицензированный учебный центр для подготовки рабочих по востребованным специальностям. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба предприятия.

"В Воронежском центре ракетного двигателестроения завершено создание учебного центра, предназначенного для подготовки, переподготовки и повышения квалификации по востребованным рабочим специальностям", - сообщила она.

По данным пресс-службы предприятия, руководством учебного центра получена лицензия на ведение образовательной деятельности, выделены классы, производственные и лабораторные участки для занятий, учебные группы сформируют после снятия антиковидных ограничений в Воронежской области. Предполагается, что в перспективе на базе предприятия будет образован региональный промышленный центр подготовки кадров по наиболее востребованным профессиям.

Ранее сообщалось, что в Центре ракетного двигателестроения создана система подготовки кадров для предприятия, включающая профессиональную ориентацию школьников, сотрудничество с Воронежским авиационным техникумом им. В. П. Чкалова, Воронежским государственным университетом, Воронежским государственным техническим университетом, в том числе по целевой подготовке молодых специалистов на его базовых кафедрах "Ракетные двигатели" и "Технологии машиностроения".

О центре

Создание Воронежского центра ракетного двигателестроения началось 1 ноября 2019 года путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики с Воронежским механическим заводом. В настоящее время в нем изготавливают двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон- М", "Ангара", а также ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных двигателей, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Полностью работы по созданию Воронежского центра ракетного двигателестроения на базе ВМЗ и КБХА планируется завершить к 2027 году.