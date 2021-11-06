Жители северных регионов ДФО смогли наблюдать полярное сияние

ТАСС, 6 ноября. Жители Камчатского края, Магаданской области и Якутии наблюдали ночью редкое явление природы - северное (полярное) сияние, сообщили в своих соцсетях губернаторы регионов.

"Полярное сияние над Колымой. Особенно хорошо Аврору было видно в Омсукчанском, Ягоднинском и Тенькинском округах", - написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Магаданской области Сергей Носов, выложив фото северного сияния в небе над жилыми домами.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поделился со своими подписчиками в Instagram Stories видеозаписью с северным сиянием над Пенжинским районом. Якутский глава Айсен Николаев в официальном Telegram-канале выложил фотографии, с которыми с ним поделились подписчики. "Сегодня подписчики поделились фотографиями из Оленекского улуса. Завораживающая красота!" - написал он.

Ранее ученые в федеральных СМИ рассказали, что причиной живописного атмосферного явления стала одна из сильнейших на планете магнитных бурь - самая мощная за последние пять лет. Она началась 4 ноября.