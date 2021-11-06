Штормовое предупреждение продлили на севере Сахалина из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Спасатели в субботу объявили на 7 ноября экстренное предупреждение в трех северных районах Сахалина в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в пресс-службе.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, ночью 7 ноября на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются местами сильный снег, на побережье усиление ветра до 19-24 м/с, на дорогах ожидается гололедица. С утра 7 ноября в Охинском районе прогнозируется ветер 18-23 м/с.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение в тех же районах на 6 ноября. Там прошли умеренные осадки, ночью дул сильный ветер, который сейчас временно ослабел. На юге и в центральной частях Сахалина спокойная солнечная погода. В Южно-Сахалинске по состоянию на 15:00 температура воздуха держится на отметке плюс девять градусов.