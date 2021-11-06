Бульвар с природными зонами России откроют в Ставрополе в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Природные зоны России воссоздадут на бульваре, который создадут в Ставрополе в 2022 году. Проект создается по программе формирования комфортной городской среды, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"Территория будет разбита на основные зоны, аналогично природным зонам России - тундра, тайга, степи и лесостепи, пустыни и полупустыни, зона высокой поясности. Каждая природная зона будет отличаться растительностью, малыми архитектурными формами (беседками, скульптурами), отражающими колорит представленной местности. Срок реализации проекта 2022 год", - сказал он.

Бульвар будет создан на новой территории в строящемся жилом микрорайоне Ставрополя. Площадка находится рядом с мультимедийным историческим парком "Россия - моя история". "В основе концепции бульвара лежит идея создания природного парка России, расположенного поблизости от заказника "Ставропольский чернозем", - отметил глава города.

Помимо природного парка, на бульваре создадут детские и спортивные площадки, беседки, системы освещения и зоны отдыха. Территория благоустраивается за счет субсидии по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".