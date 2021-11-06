В Бурятии продлили до 1 декабря запрет на работу ночных клубов и банкетных залов

ТАСС, 6 ноября. Власти Бурятии в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продлили запрет на работу банкетных залов и ночных клубов в регионе до 1 декабря. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

Ранее в целях сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим в Бурятии на этот период приостановили работу ночных клубов и банкетных залов.

"До 1 декабря продлено ограничение деятельности банкетных залов и ночных клубов", - сообщили в правительстве региона.

В пресс-службе добавили, что в Бурятии до 31 декабря продолжит действовать система QR-кодов, которые должны содержать сведения о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Также допускаются люди со справкой о медицинском отводе с отрицательным ПЦР-тестом или со справкой о получении первого компонента вакцины против COVID-19. Кроме того, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

По данным на 6 ноября, в Бурятии за все время пандемии зарегистрировано 64 302 заразившихся коронавирусной инфекцией с лабораторным подтверждением. В стационарах республики получают лечение 1 154 пациента с инфекцией или с подозрением на нее. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 421 койка, заняты 1 154 коек, свободны - 267. Всего умер 2 021 заразившийся. В регионе проводится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, ее завершили 308 675 человек.