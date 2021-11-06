Максимум суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) от последствий коронавируса умерли 15 человек, сообщил в субботу региональный оперативный штаб.

По данным штаба, ранее максимум суточной смертности в ХМАО не превышал 14 человек.

"За весь период от COVID-19 умерли 1 422 человека", - говорится в сообщении оперативного штаба Югры.

При этом накануне оперштаб сообщал, что за весь период пандемии от коронавируса в ХМАО было зафиксировано 1 407 умерших. Таким образом, за минувшие сутки умерли 15 человек. За время пандемии в регионе 83 698 человек заболели, 77 506 тыс. пациентов выздоровели.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в некоторых муниципалитетах, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации дополнительного образования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% обслуживающего посетителей персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.