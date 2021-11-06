Нерабочие дни в Астраханской области продлевать не будут

АСТРАХАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Режим нерабочих дней в Астраханской области продлевать не планируется. В понедельник 8 ноября, граждане выйдут на работу, а школьники вернутся к очным занятиям, сообщает пресс-служба администрации главы Астраханской области.

"В Астраханской области не планируется продление нерабочих дней. Это означает, что 8 ноября, в понедельник, граждане выходят на работу, а школьники - на занятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для лечения пациентов с коронавирусом в регионе задействовано 2 085 коек, их количество планируется увеличить до 2 300. Министерство здравоохранения Астраханской области приняло решение оказывать плановую и неотложную помощь в Астрахани в городских клинических больницах №2 и №3, а Александро-Мариинскую областную клиническую больницу перевести в режим ковидного госпиталя.

Также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Instagram отметил, что за минувшую неделю дополнительных ограничений в регионе удалось частично стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, всего в области вакцинированы около 380 тыс. человек, то есть более 60% планового показателя. "Уже введенные ограничения для лиц старшего возраста сохраняются. Будет расширен список организаций, где услуги будут предоставляться только при предъявлении QR-кода", - отметил губернатор.