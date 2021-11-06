Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Умер старейший сотрудник российского и советского иновещания Лейзор Сиган, ему было 98 лет. Об этом сообщило агентство Sputnik.

В последние годы Лейзор Сиган работал в польской редакции Sputnik, а до самоизоляции продолжал ходить в офис.

Лейзор Сиган родился 15 мая 1923 года. С 1943 года он работал корреспондентом, переводчиком, журналистом-международником, и обозревателем. Лейзор Сиган награжден орденом "Знак почета", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", "В память 850-летия Москвы".