В России выявили 41 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 335 случаев, это новый максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу.

Уже четыре дня число новых выявленных случаев превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

За сутки выявлены 3 138 случаев в Санкт-Петербурге, 1 621 - в Самарской области, 795 - в Воронежской области, 795 - в Нижегородской области, 776 - в Республике Крым. В настоящее время в России болеют 975 123 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 201. Всего уже выздоровели 7 535 172 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,06% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 300 пациентов в Санкт-Петербурге, 986 - в Самарской области, 701 - в Республике Крым, 690 - в Красноярском крае, 669 - в Республике Башкортостан.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 188 против 1 192 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 245 635 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 86 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 - в Краснодарском крае, по 41 - в Ставропольском и Пермском краях, 40 - в Воронежской области.