Коэффициент распространения коронавируса в России вновь превысил единицу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вновь превысил единицу и составил 1,01. Два дня до этого он держался на отметке 0,99 впервые почти за два месяца, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,95) и Санкт-Петербург (0,97). В Нижегородской области он равен 1.

В Воронежской области индикатор составил 1,01, в Московской, Ростовской и Свердловской областях - 1,02, в Красноярском крае - 1,04, в Иркутской области - 1,06. В Самарской области коэффициент снизился до 1,09, что для региона является минимумом с конца октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.