В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба президента Татарстана.

"В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе. Также перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе", - сообщили в пресс-службе.

С начала пандемии в республике умер 1 041 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В то же время доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - передает пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

Глава региона на традиционном субботнем совещании в Доме правительства региона поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации (медотвод).

Власти региона отметили низкий охват вакцинацией и среди студентов. Обращаясь к руководителям организаций профессионального образования, Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медицинском отводе. Также он напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

В Минздраве региона сообщили, что с 5 ноября в Татарстане зарегистрировано 31 720 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 25 820 человек, в том числе 49 - за минувшие сутки.