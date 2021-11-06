Более 1,5 тыс. раз нарушили ковидные ограничения свердловчане с 30 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. нарушений, связанных с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции, зафиксировали в Свердловской области с 30 октября. Почти треть из них - в Екатеринбурге, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе региона.

С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни.

"Всего с 30 октября в регионе в связи с выявленными нарушениями действующих правил было составлено более 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Свыше 400 из них - в Екатеринбурге. Речь идет как о пренебрежении масочным режимом, так и о нарушении правил работы COVID-free зон", - говорится в сообщении.

Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф.

В Свердловской области действует система QR-кодов, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки был зарегистрирован 741 случай заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 161 742, выписаны 145 036, умерли 7 650.