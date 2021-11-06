Москва заняла первое место в рейтинге "Регион-НКО 2021"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Москва возглавила Всероссийский рейтинг "Регион-НКО 2021". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Общественная палата Российской Федерации вместе с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика" и Ассоциацией составителей рейтингов (АСР) оценили уровень и качество развития некоммерческого сектора во всех регионах страны. Москва второй год заняла первое место рейтинга", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что рейтинг "Регион-НКО 2021" показывает, насколько развит некоммерческий сектор в отдельном субъекте России, каков его потенциал и насколько эффективно он реализуется.

"Отрадно, что работа некоммерческих организаций, которые улучшают жизнь москвичей, меняют наш город к лучшему, в очередной раз получила высокую оценку независимых экспертов. Надеемся, что московские практики реализации некоммерческих проектов помогут занимать высокие позиции в рейтинге и общественникам из других регионов: город и НКО, в нем работающие, всегда открыты к диалогу и обмену информацией", - приводятся в сообщении слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Предложение о подготовке рейтинга субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора было высказано в 2019 году на форуме "Сообщество" во время встречи участников форума с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу. На форуме "Сообщество" в 2020 году был представлен пилотный рейтинг. Также было принято решение составлять рейтинг ежегодно.