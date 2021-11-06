Центры "Мои документы" Саратовской области перейдут на обслуживание по записи

ТАСС, 6 ноября. Ухудшение эпидемической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции привело к тому, что обслуживание в центрах "Мои документы" в Саратовской области будет вестись только по предварительной записи. Об этом сообщило в субботу региональное правительство.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, с 15 ноября центры "Мои документы" региона переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи", - сказано в сообщении.

В помещения центров, как уточняется в сообщении, будут допускать только заранее записавшихся заявителей и строго в назначенное время. "Оформить предварительную запись можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом "Предварительная запись", в мобильном приложении "Мои документы онлайн", - уточняется в сообщении.

По данным правительства региона, 6 ноября в Саратовской области зарегистрировано 638 новых случаев коронавируса, всего - 105 136. Выздоровели с начала эпидемии 91 937 человек, за сутки - 207. На стационарном лечении находятся 4 547 человек, амбулаторном - 5 229.