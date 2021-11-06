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Пандемия COVID-19

В Петербурге за сутки выявили 3 138 новых случаев заражения коронавирусом

На амбулаторном лечении в данный момент находятся 40,2 тыс. горожан, на стационарном - 7 806 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге составило 3 138 человек, сообщили в субботу в пресс-службе администрации города. Днем ранее сообщалось о 3 363 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

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Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, за сутки от коронавируса выздоровели 3 300, на прием больных работают 15 городских стационаров и три федеральных, развернуто 9 488 коек. На стационарном лечении на данный момент находится 7 806 человек, 380 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Санкт-Петербурге амбулаторное лечение проходят 40,2 тыс. человек, более 38 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. С начала массовой вакцинации в городе более 1,9 млн завершили цикл вакцинации. Запас вакцины составляет 728 694 доз.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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