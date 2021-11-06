В Табасаранском районе Дагестана до конца года появятся шесть медицинских учреждений

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и участковая больница до конца года появятся в шести населенных пунктах Табасаранского района Дагестана. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава района Магомед Курбанов.

"В этом году в рамках программы развития сельского здравоохранения новые модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) устанавливаются в пяти населенных пунктах района. Новые здания появятся в селах Ново-Лидже, Цухтыг, Чулат, Ничрас, Гурхун. А в селе Сиртыч появится участковая больница, где будет расположена поликлиника на 50 посещений в сутки и стационар на 15 коек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект модульного ФАП предполагает наличие нескольких рабочих кабинетов и подключение здания к системе водоснабжения, отопления и канализации. "Это позволит населению получать первичную медицинскую помощь в достойных условиях", - добавил он.

Как рассказал Курбанов, в последние годы значительно улучшилось материально-техническое оснащение медицинских учреждений района.

"Проведены ремонты в отделениях ЦРБ, появилось современное диагностическое оборудование. Нам необходимо улучшить условия и работу первичного звена в сфере здравоохранения", - заключил глава района.