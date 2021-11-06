Нерабочие дни в Севастополе после 7 ноября продевать не будут

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя решили не продлевать нерабочие дни в городе после 7 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в субботу в Instagram.

"8 ноября в городе прекращается период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14", - написал Развожаев.

С 30 октября по 7 ноября в городе введены некоторые санитарные меры, в том числе закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, не работают предприятия сферы услуг и досуга, точкам общепита разрешено работать только в формате доставки или навынос. При этом ранее были запрещены очные занятия организаций дополнительного образования и спортивных секций, школьники находятся на каникулах с середины октября.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число умерших от коронавируса.