В Чечне не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики не намерены продлевать нерабочие дни в регионе после 7 ноября, при этом некоторые ранее введенные ограничительные меры в республике будут сохранены. Об этом ТАСС сообщил в субботу министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Режим нерабочих дней в Чеченской Республике после 7 ноября продлен не будет. При этом будут сохранены некоторые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код, сертификат о вакцинации или отрицательном тесте ПЦР", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, также сохраняется запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек и масочный режим в местах массового скопления людей "Не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции граждане в возрасте 60 лет и старше, граждане, имеющие тяжелые хронические заболевания обязаны соблюдать режим полной самоизоляции. Отмечу, что жители Чеченской Республики демонстрируют завидную дисциплинированность в вопросах прохождения вакцинации", - добавил Дудаев.

В Чечне всего выявили более 25 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели с начала пандемии около 24 тыс. человек, более 740 умерли. Более 90% жителей региона сделали прививку от коронавируса. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека.