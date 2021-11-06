IT-парк Digital Arctic откроется в Архангельске в сентябре 2022 года

ТАСС, 6 ноября. Арктический IT-парк Digital Arctic заработает в Архангельске в сентябре 2022 года, рассказал в субботу ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мы начали очень амбициозный проект очень хорошего научно-образовательного центра цифрового типа. Это будет частью образовательной инфраструктуры нашего Северного Арктического федерального университета (САФУ), суперсовременный центр больше 10 тыс. кв. м. В следующем году в сентябре мы должны его запустить", - сказал Цыбульский.

Сейчас ведется реконструкция зданий бывшего Штаба 10-й армии. В бывших помещениях Штаба армии появится современное высокотехнологичное пространство с аудиториями для проектной работы, мастерскими и лабораториями робототехники, автоматизации мониторинга и управления техническими системами, мехатроники и web-дизайна, музеем и коворкинг-зоной. "Полным ходом идут ремонтные работы в очень красивом, но заброшенном здании Штаба армии. У нас неоклассицизм, сталинский ампир будет вмещать современные технологии", - добавил губернатор.

Основные задачи технопарка - это обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами, цифровая трансформация основных процессов университета. "IT-парк будет давать возможность и для реализации стартапов в области, это будут и образовательные программы и переподготовка наших специалистов для цифровой экономики, - пояснил собеседник агентства. - Основная идея создать такую экосистему, инфраструктуру для молодежи, которая могла бы реализовываться в сфере IT. Это будет один из крупнейших в Арктической зоне, по оснащению и замыслу первый такой центр IT-компетенций, который мы создаем".

Цыбульский отметил, что пока специалистов в области цифровой экономики недостаточно и создание Digital Arctic будет способствовать развитию этого образовательного направления. Кроме того, в регионе готовят несколько законодательных инициатив, которые снизят налоговую нагрузку на IT-бизнес. "Мы готовим целый перечень региональных законодательных инициатив, хотим существенно снизить налоговую нагрузку, все, что в наших возможностях именно на сферу IT и сферу туризма", - добавил он.