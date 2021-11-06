Экс-глава кабмина Украины и депутат Рады восьми созывов Звягильский умер от COVID-19

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Экс-глава кабинета министров Украины, бывший депутат Верховной рады восьми созывов Ефим Звягильский умер в возрасте 88 лет от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Об этом в субботу сообщило издание " Вести ".

По информации издания, политик находился в реанимации одной из больниц Киева.

Звягильский был депутатом украинского парламента с первого по восьмой созыв. В 2019 году он впервые не баллотировался в Раду.

В 1993 - 1994 годах возглавлял кабмин Украины в качестве исполняющего обязанности. Был одним из соучредителей "Партии регионов". Дважды - в 2012 и 2014 годах - как самый старший депутат открывал первые заседания новоизбранной Рады.

Родился в 1933 году в Сталино (сейчас Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а в 1979-1992 годах - директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".