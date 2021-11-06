Реконструкция центра пульмонологии поддержит экономику Северной Осетии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Реконструкция республиканского пульмонологического центра, который сейчас нуждается дооснащении оборудованием и новом корпусе, окажет положительное влияние на экономику Северной Осетии. Такое мнение высказал ТАСС советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

Единственный в Северной Осетии пульмонологический центр работает с 1925 года в здании 1900 года постройки.

"Один из успешных примеров региональной работы в российских субъектах - деловая миссия АСИ, которая состоялась в июне текущего года под руководством помощника президента России Максима Орешкина в Республику Северная Осетия-Алания (РСО). Ее основной целью было определение проектов, которые бы оказали позитивный <…> эффект на экономику республики. Не стану перечислять их все, приведу лишь некоторые. Например, проект по реконструкции республиканского пульмонологического центра, в который исторически приезжают лечиться со всей страны, к сожалению, сейчас центр нуждается в перестройке, дооснащении, необходим и новый корпус", - сказал он.

Гаджиев отметил, что в ходе деловой миссии АСИ команда агентства также обратила внимание на проблему опасных отходов - клинкера - производства завода "Электроцинк" и предложила руководству региона организацию экологически безопасной переработки. "В настоящее время подписан протокол, коллегами из Северной Осетии и АСИ ведется работа по его исполнению", - добавил Гаджиев.

В августе президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Северной Осетии рассмотреть возможность создания в республике реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей. Кроме того, президент поручил включить Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон в федеральную адресную инвестиционную программу с 2022 года. Согласно поручению, необходимо предусмотреть строительство нового корпуса, комплексную реконструкцию имеющихся сооружений и оснащение центра современным медицинским оборудованием.