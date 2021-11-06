На Кубани с начала года возбудили более 190 дел о нарушении ковидных ограничений

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Более 190 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений было возбуждено в Краснодарском крае с начала 2021 года. К настоящему времени около 60 дел уже рассмотрено судами, наложено штрафов на сумму 1,7 млн рублей, сообщил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный в ходе совещания под руководством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.

"С начала года возбуждено 191 дело об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Более 60 дел уже рассмотрено судами, сумма назначенных штрафов составила 1,739 млн рублей", - сказал Куринный.

Он уточнил, что также с 30 октября, власти усилили контроль и мониторинг ограничений. Всего за последнюю неделю, по его словам, было проверено более 3,5 тыс. объектов потребсферы. Также Куринный отметил, что за последнюю неделю было возбуждено 11 административных производств и составлено три протокола. Нарушения касались обслуживания посетителей без средств защиты органов дыхания, работы в ночное время, а также использования кальянов.

"Мы все помним март прошлого года, повсеместный локдаун и закрытие бизнеса. К этой ситуации мы не должны возвращаться. Дальнейшие действия сейчас зависят от того, как будут соблюдать действующие требования", - отметил в ходе совещания вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, добавив, что многие регионы в условиях сложной эпидемиологической ситуации объявили полный локдаун, приостановив работу многих отраслей, в то время как на Кубани этого делать не стали.

По словам Руппеля, введение QR-кодов - это "баланс между здоровьем жителей и гостей, и функционированием бизнеса".

В начале недели сообщалось, что губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края, теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ) совершеннолетними.