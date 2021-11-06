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Пандемия COVID-19

На Кубани с начала года возбудили более 190 дел о нарушении ковидных ограничений

К настоящему времени около 60 дел суды уже рассмотрели

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Более 190 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений было возбуждено в Краснодарском крае с начала 2021 года. К настоящему времени около 60 дел уже рассмотрено судами, наложено штрафов на сумму 1,7 млн рублей, сообщил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный в ходе совещания под руководством вице-губернатора Кубани Александра Руппеля.

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"С начала года возбуждено 191 дело об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Более 60 дел уже рассмотрено судами, сумма назначенных штрафов составила 1,739 млн рублей", - сказал Куринный.

Он уточнил, что также с 30 октября, власти усилили контроль и мониторинг ограничений. Всего за последнюю неделю, по его словам, было проверено более 3,5 тыс. объектов потребсферы. Также Куринный отметил, что за последнюю неделю было возбуждено 11 административных производств и составлено три протокола. Нарушения касались обслуживания посетителей без средств защиты органов дыхания, работы в ночное время, а также использования кальянов.

"Мы все помним март прошлого года, повсеместный локдаун и закрытие бизнеса. К этой ситуации мы не должны возвращаться. Дальнейшие действия сейчас зависят от того, как будут соблюдать действующие требования", - отметил в ходе совещания вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, добавив, что многие регионы в условиях сложной эпидемиологической ситуации объявили полный локдаун, приостановив работу многих отраслей, в то время как на Кубани этого делать не стали.

По словам Руппеля, введение QR-кодов - это "баланс между здоровьем жителей и гостей, и функционированием бизнеса".

В начале недели сообщалось, что губернатор Краснодарского края ужесточил ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. С 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки о вакцинации или QR-кода, ранее такая норма распространялась только на курортах Краснодарского края, теперь на курортах QR-коды необходимы и при посещении торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ) совершеннолетними.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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