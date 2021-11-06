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Последний из пяти самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, сел в Краснодаре

В пресс-службе авиаузла уточняют, что рейсы максимально быстро вернулись в аэропорт назначения

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Все самолеты, которые ушли на запасные аэродромы из-за тумана, приземлились в аэропорту Краснодара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

Ранее сообщалось, что четыре самолета из пяти, ушедших ранее на запасные аэродромы, приземлились в Краснодаре.

"В 14:57 мск совершил посадку в Краснодаре рейс "Азимута", который ушел на запасной [аэродром] в Ростов-на-Дону рано утром. Сегодня все аэропорты в Анапе, Сочи и Платове хорошо отработали с рейсами, севшими на запасные",- сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что рейсы максимально быстро вернулись в аэропорт назначения. Все задержанные рейсы в связи с поздним прибытием обслуживаются в настоящее время. Два рейса авиакомпаний "Пегасус" и "Руслайн" перенесены на следующий день - 7 ноября.

По прогнозу синоптиков, 6 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
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