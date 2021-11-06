Около 10% коек для пациентов с коронавирусом остаются свободным в Тульской области

ТАСС, 6 ноября. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Тульской области занят на 89,3%. В медицинских учреждениях региона остаются свободными 223 места, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба.

"Для больных COVID-19 развернуто 2 076 коек, из них свободно 223", - говорится в сообщении.

Так, в регионе остаются свободными около 10,7% мест для пациентов с коронавирусом. Отмечается, что все медучреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и медицинским кислородом. "Ситуация в целом по региону стабилизируется. Это обусловлено двухнедельными каникулами школьников и нерабочими днями. Прогнозируется увеличение заболеваемости в силу объективных причин, которые характерны для этого периода", - приводятся слова руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева.

В Тульской области с начала пандемии зарегистрирован 61 673 случая заболевания, в том числе 269 - за последние сутки. Выздоровели 53 499 человек, отмечено 3 565 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета составляет около 48%.

С 8 ноября в регионе начнет действовать требование о предъявлении QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Также продлевается требование о предоставлении аналогичных документов при посещении предприятий общественного питания и при заселении в гостиницы. Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Невакцинированные жители старше 60 лет обязаны с 8 ноября соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, в том числе на садовых участках.