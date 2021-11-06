В Словении с 8 ноября ужесточат ограничительные меры для борьбы с ковидом

ЛЮБЛЯНА, 6 ноября. /ТАСС/. Более строгие ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией, временно вступят в силу с 8 ноября на территории Словении. Об этом в субботу сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на главу Минздрава Словении Янеза Поклюкара.

Как отмечает агентство, с понедельника будут временно закрыты ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени (00:00 мск). Для посещения практически любых мест на территории страны гражданам старше 12 лет необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента их выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

В магазинах на каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя. Во время проведения общественных культурных и спортивных мероприятий между людьми должно оставаться одно свободное место. Кроме того, разрешат использование только медицинских масок и респираторов класса защиты FFP2, тканевые будут под запретом.

По данным Национального института общественного здоровья республики, медики Словении за прошедшие сутки выявили 3 662 случая заражения новым коронавирусом. Общее число зарегистрированных заболевших ковидом с начала пандемии достигло 353 660.