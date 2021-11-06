Школьники и студенты в Карелии вернутся к очному формату обучения с 8 ноября

"Продлевать нерабочие дни в Карелии не будем. С понедельника, 8 ноября, возвращаемся к прежнему режиму работы. <...> Таким образом, наши дошкольники, школьники и студенты среднего профобразования с 8 ноября продолжат обучение в очном формате. То же самое касается и допобразования, а также спортивных учреждений и организаций республики, реализующих программы спортивной подготовки. Что касается высших учебных заведений, то здесь руководители вузов самостоятельно определят формат обучения и уведомят студентов", - написал Парфенчиков.

Решение, по его словам, принято на основании статистических данных. "Если еще неделю назад число регистрируемых случаев коронавируса в республике было около 300, то в последние дни приближается к 260-270 случаям. При этом важно, что сокращается число пациентов, болеющих тяжело. Кроме того, остается достаточно высокой доля свободных коек в ковидных стационарах. Все это позволяет сейчас вернуться к привычной жизни, однако со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - отметил он.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС пояснили, что централизованно нерабочие дни для бизнеса в Карелии на период с 30 октября по 7 ноября не вводились, решения принимались руководителями компаний и предприятий. Ограничения коснулись детских садов, где в период с 1 по 3 ноября работали только дежурные группы. Школы и средние учебные заведения начинают занятия в очном формате после каникул.

Ранее сообщалось также, что на время нерабочих дней в Карелии закрывались все детские лагеря, в том числе дневного пребывания. Кружкам и секциям в Кондопожском, Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Сегежском, Сортавальском, Калевальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске с 25 по 29 октября нужно было организовать дистанционное обучение. Сообщалось также о переводе в этих муниципалитетах на тот же период на удаленку всех спортивных клубов и секций. Исключение было сделано только для кандидатов в сборные команды России и Карелии, а также для занятий на открытом воздухе и индивидуальных уроков.