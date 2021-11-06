Поставки дополнительных объемов вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнутся с 8 ноября

РЯЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ отметил высокую востребованность вакцины "Спутник Лайт", о дефиците которой в некоторых субъектах сообщалось ранее. Поставки дополнительных объемов начнутся с 8 ноября, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

"В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник Лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы", - сказал он в субботу.