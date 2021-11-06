Мурашко сообщил, что экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится

РЯЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Детская заболеваемость коронавирусом растет, для защиты несовершеннолетних разработана вакцина на базе вакцины "Спутник V", экспертиза которой находится в завершающей стадии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

"Видим, что и дети заболевают чаще, более трех тысяч детей находятся под наблюдением медработников [в Рязанской области]. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна", - сказал Мурашков субботу.