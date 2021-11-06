Власти Коми не будут продлевать нерабочие дни

ТАСС, 6 ноября. Оперативный штаб в Республике Коми решил не продлевать нерабочие дни в регионе после 8 ноября. Об этом сообщил в своем видеообращении к жителям в субботу глава региона Владимир Уйба.

"Большинством состава оперативного штаба проголосовали за то, что 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продляем антиковидные каникулы", - сказал Уйба, уточнив, что это касается предприятий и организаций.

Глава республики также сообщил, что с 8 ноября посещение предприятий общественного питания для жителей старше 18 лет допускается только при наличии QR-кода о вакцинации против нового коронавируса, либо перенесенном в ближайшие полгода заболевании или свежем отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию. Система QR-кодов распространяется также на физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, фитнес-клубы и прочие объекты, оказывающие подобные услуги, за исключением объектов для тренировок и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд.

Предоставление QR-кодов также необходимо для посещения массовых досуговых, развлекательных мероприятий, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов, добавил Уйба, заметив, что полный перечень учреждений, на которые распространится действие системы QR-кодов будет опубликован в ближайшее время.

