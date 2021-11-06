Мурашко сообщил, что число бригад скорой помощи в Рязанской области увеличат

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Количество бригад скорой помощи в Рязанской области будет увеличено в связи с большим числом амбулаторных пациентов с ковидом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу в ходе рабочей поездки в регион.

"Необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии, и со следующей недели, мы нашли вариант решения как это сделать. На следующей неделе увеличим обязательно, для Рязанской области и города Рязани это просто необходимо", - сказал он.

Он отметил, что на данный момент ситуация в регионе остается напряженной, в общей сложности более 11 тыс. пациентов болеют коронавирусом, при этом свыше 9 тыс. жителей региона получают лечение амбулаторно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 49 406 случаев заболевания, из них 244 - за последние сутки. Выздоровели 43 084 человека, отмечено 1 502 смертельных случая. Первый этап вакцинации прошли 400 933 жителя, второй - 381 569. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 36%.