В Калужской области простились со схиархимандритом Власием

ТАСС, 6 ноября. Прощание с духовником Пафнутьево-Боровского монастыря схиархимандритом Власием прошло в Калужской области. Как сообщил ТАСС насельник монастыря иеромонах Фотий (Мочалов), на церемонию, проходившую 5 и 6 ноября, пришли "несколько тысяч" человек.

"Сегодня было отпевание, прошла панихида по монашескому чину, похороны. Духовенство епархии - все, кто знал батюшку и являлся его духовными чадами, - все приехали. Очень много людей было, как на Пасху. Была усиленная охрана, полиция стояла также и около монастыря", - сказал иеромонах Фотий.

Поминальное богослужение возглавил наместник обители епископ Тарусский Иосиф (Королев).

"Отца Власия похоронили за алтарем, у нас там из белого камня крест стоит, и рядом с этим крестом его похоронили. Я думаю, мы все обрели в его лице небесного покровителя", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, характеризуя схиархимандрита Власия, отметил, что он был "пастырем с очень добрым и очень широким сердцем". "К нему ехали со всей России и не только из России. И, хотя ему было уже [было] 87 лет на момент кончины, но, если бы не коронавирус, он мог бы еще жить долго", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Схиархимандрит Власий (Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года. С 1980 года он служил в храмах Калужской епархии, а с 1991 года был духовником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В 1998 году схиархимандрит Власий уезжал на Афон, где прожил среди монахов-святогорцев пять лет, после чего вернулся в свой монастырь в Калужской области. Он был одним из самых известных в России православных старцев, к нему за советом и духовной помощью приезжали верующие из многих регионов страны и зарубежья. Умер схиархимандрит от коронавируса.