Период нерабочих дней не будут продлевать в Самарской области

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб принял решение не продлевать режим нерабочих дней в Самарской области после 7 ноября, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Режим нерабочих дней не продлен в Самарской области. Решение принято на заседании регионального оперштаба под председательством губернатором Дмитрия Азарова", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, также снимаются ранее действовавшие ограничения для привитых или переболевших коронавирусом граждан старше 65 лет, но непривитые жители региона старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.

Работа организаций, как отмечается в сообщении, возобновляется, но услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трех документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения. Это касается организаций сферы культуры при заполняемости не более 50%, спортивных мероприятий (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами), организаций сферы услуг, продовольственных магазинов площадью выше 2 тыс. кв. метров, а также магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23:00 до 06:00 - разрешена только доставка).

Решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) принимают оперштабы муниципалитетов, то же самое касается допобразования", - уточнили в пресс-службе.

В Самарской области, согласно данным региональных властей, 6 ноября подтверждено 1 621 случай новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 142 669 случаев коронавируса. Умерли 4 788 человек.