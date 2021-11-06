Массовые акции протеста против запрета абортов начались в Польше

ВАРШАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Акции против запрета абортов возобновились в субботу в Польше с новой силой после инцидента с гибелью беременной женщины, которой, по мнению ее близких, врачи вовремя не сделали аборт.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий в Варшаве, массовая демонстрация началась в польской столице у здания Конституционного суда (КС) республики, который в октябре прошлого года запретил в стране прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Акция проходит под лозунгом "Ни одной больше". Ее участники запланировали пройти центральными улицами города к зданию Минздрава. По словам организаторов, аналогичные демонстрации проходят почти в 80 польских городах.

За безопасностью в районе акции протеста следят усиленные патрули полиции.

Акцию протестующих поддержали многие политики, в том числе бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной "Гражданской коалиции" (объединение партий) Дональд Туск.

Неделю назад в польских СМИ была опубликована история 30-летней женщины, которая была госпитализирована на 22-й неделе беременности, когда у нее отошли воды. Ранее у плода уже были диагностированы пороки развития. Пациентка умерла от септического шока. Семья и ее адвокат считают, что врачи слишком долго ждали, чтобы прервать беременность, что привело к смерти. Дело расследуется прокуратурой, проверку также начал контрольный отдел Национального фонда здравоохранения.

Спорное решение

22 октября 2020 года было принято решение Конституционного суда о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Этот вердикт вызвал в стране массовую волну протестов с требованиями отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Как пояснили польские власти, официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

До спорного решения КС именно патологии плода были самой частой причиной прерывания беременности в Польше. По данным Минздрава республики, на этом основании в стране в 2019 году было проведено 1 074 аборта. В организации "Аборт без границ", помогающей нуждающимся в доступе к этой операции женщинам, указывают, что запреты не снизили число абортов среди польских женщин. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние 12 месяцев в эту организацию обратились за помощью 34 тыс. человек.