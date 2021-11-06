Предприятия сферы услуг с ограничениями возобновят работу в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Предприятия сферы услуг, в том числе точки общественного питания, возобновляют работу в Севастополе с понедельника, однако будет действовать ряд ограничений, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городского правительства.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что с 8 ноября в городе завершаются нерабочие дни, но планировалось продлить ряд ограничений. О режиме работы предприятий сферы услуг, которые с 30 октября практически не функционируют, не сообщалось.

"С 8 ноября деятельность в штатном режиме возобновляют медицинские организации; образовательные организации, за исключением учреждений дополнительного образования, кружков, секций, работа которых запрещена до 1 декабря, также запрещено проведение утренников в детских садах с участием родителей; возобновляется предоставление государственных услуг. Кроме того, возобновляется работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания за исключением работы в период с 23:00 до 06:00. В это время разрешается только обслуживание навынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что вновь будут открыты также салоны красоты, СПА-салоны, фитнес-клубы, бассейны и иные подобные заведения. Разрешается проведение спортивных и культурных мероприятий, работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, но при условии, что зал будет заполнен не более чем наполовину. Допустимо также проводить экскурсии с присутствием посетителей, но не более 30% от штатного количества.

"Совершеннолетние граждане смогут посещать вышеуказанные организации и мероприятия только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов до предъявления. Работа объектов торговли, общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги, учреждений и организаций должна осуществляться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проведения термометрии. Продолжают действовать меры по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте, в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей", - отмечается в сообщении.

Отдельно оговариваются условия работы для сотрудников гостиниц и санаториев, предприятий транспортной сферы: если вакцинацию прошли менее 80% работников, невакцинированные сотрудники допускаются к работе только на основании отрицательного результата ПЦР-теста либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, причем проводить обследование необходимо не реже одного раза в семь календарных дней. Кроме того, в городе до 1 декабря действуют запреты на проведение массовых мероприятий, работу кружков и секций, рекомендован режим самоизоляции для людей из групп риска, в том числе для беременных.