В Северной Осетии на дистанционное обучение перевели старшеклассников и учащихся колледжей

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Учащиеся старших классов школ и колледжей Северной Осетии будут переведены на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меняйло.

"На период с 26 октября по 1 декабря 2021 года включительно деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий массового характера приостановлена. Детские сады работают очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 5-11-е классы и учреждения среднего профессионального образования учатся с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

Как сообщается, посетить рестораны, кафе, столовые, бары, торговые центры, непродовольственные рынки, салоны красоты в республике можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о проведении ПЦР-теста или медицинского документа, подтверждающего перенесенное заболевание не более шести месяцев назад.

По последним данным, в Северной Осетии всего выявили 26 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел с начала пандемии 22 861 человек, 711 умерли.