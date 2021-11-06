Митрополит Иларион поддержал введение QR-кодов и штрафы за их отсутствие

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов и штрафы за их отсутствие при появлении в местах массового скопления людей должны быть введены в России. Такое мнение в субботу выразил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Рано или поздно мы к этому [системе QR-кодов и штрафам за их отсутствие при появлении в местах массового скопления людей] придем, и чем раньше мы к этому придем, тем это будет лучше, потому что каждый день мы сейчас теряем более тысячи человек", - сказал он.

"Режим QR-кодов - это режим, который себя оправдал в очень многих странах, и у нас в тех регионах, где он применялся и применяется", - подчеркнул митрополит Иларион.

Он добавил, что кампания по вакцинации в России проходит недостаточно активно. "Я не считаю, что она [вакцинация] должна быть обязательной, но я считаю, что те люди, которые по каким-то своим причинам не хотят вакцинироваться, они либо должны сидеть дома, для того чтобы не становиться потенциальным источником заражения для других людей, либо для таких людей должен быть введен специальный режим, где они могут появляться, где они не могут появляться", - указал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после 7 ноября, то есть после окончания нерабочих дней, следует расширить практику применения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного ковида. В частности, она предложила допускать на объекты, которые будут открываться после нерабочих дней, только при наличии такого кода.