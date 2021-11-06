Перевозчики Татарстана предложили властям обсудить нюансы действия QR-кодов для проезда

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана обратилась к властям с просьбой разъяснить механизм действия QR-кодов в общественном транспорте, которые намерены ввести в Казани через две недели из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении председателя ассоциации Сергея Темлякова.

"Перевозчики ждут постановления правительства. Введение QR-кодов в автобусах Казани руководство Министерства транспорта Татарстана не обсуждало ни с перевозчиками, ни с ассоциацией, то есть никаких совместных алгоритмов действий разработано не было. О введение QR-кодов в общественном транспорте перевозчики узнали по итогам утреннего совещания у президента РТ. Перевозчики ждут документа, где, скорее всего, будут четко прописаны правила. До введения QR-кодов в общественном транспорте еще две недели, перевозчики надеются, что за круглым столом можно будет обсудить все нюансы", - отметил Темляков.

Основные волнующие автоперевозчиков моменты они сформулировали в шести пунктах. В частности, для них остается непонятным момент, кто и каким образом будет проверять QR-коды, какое оборудование для этого потребуется и за чей счет будут оплачены дополнительные расходы на эту процедуру.

В своем обращении перевозчики также прогнозируют, что в связи с введением QR-кодов и блокированием транспортных карт лицам старше 60 лет "пассажиропоток просто рухнет". В связи с этим они обеспокоены возможным банкротством предприятий и предлагают "предусмотреть помощь перевозчикам". Также ассоциация просит разъяснить, каким образом смогут передвигаться по городу люди без QR-кода, которым необходимо добраться до больницы или ухаживать за больными родственниками.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе. Дополнительные ограничительные меры на транспорте планируют ввести через две недели. Также намерены приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане с начала пандемии выявлено 31 937 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, в том числе 217 случаев за сутки. Выздоровели 25 869 человек, умер 1 041 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. По информации властей республики, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.