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Мурашко: темпы вакцинации в РФ увеличились в 4-5 раз благодаря стимулирующим мерам

Глава Минздрава России считает темпы "очень хорошими"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Рюмин/ТАСС

РЯЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Примерно в 4-5 раз выросли темпы вакцинации от коронавируса в России после введения стимулирующих мер. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

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"Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4-5 раз, темпы очень хорошие", - сказал Мурашко.

В настоящее время в России ковидом болеют 975 123 человека. По данным на 6 ноября, число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 41 335 случаев, что является новым максимумом с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 8 755 930.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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