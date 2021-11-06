Все жители Чечни приняли участие во Всероссийской переписи населения

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Участие во Всероссийской переписи населения приняли 100% жителей Чеченской Республики. Об этом сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев.

"Благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, слаженной работе переписного персонала и активному участию жителей, нам удалось сегодня занять лидирующую позицию среди субъектов страны. По состоянию на 6 ноября в регионе уже 100% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения", - отметил Дигаев, добавив, что не было ни одного отказа от участия в переписи со стороны жителей.

Как сообщалось ранее, число жителей Чеченской Республики в этом году впервые в истории превысило 1,5 млн.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года и в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.