{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии

Митингующие у тюрьмы в Рустави, где содержится Саакашвили, начали ставить палатки

Они планируют ночевать в них около тюрьмы

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Участники митинга в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проходит у стен пенитенциарного учреждения города Рустави, где отбывает наказание бывший грузинский лидер, стали устанавливать палатки. Трансляцию демонстрации в прямом эфире ведет грузинский телеканал Mtavari Arxi.

На эту тему

Митингующие планируют ночевать в палатках около тюрьмы. Они заявляют, что не разойдутся по домам, пока Саакашвили не поместят в гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, как предлагает Минюст. В акции участвуют порядка нескольких сотен человек. На месте дежурят усиленные наряды полиции. Вход в пенитенциарное учреждение огражден специальными металлическими заборами. По данным телекомпании "Формула", в здании тюрьмы находятся сотрудники Департамента по особым заданиям МВД.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику. Сторонники экс-президента на протяжении месяца проводят в Рустави акции и митинги в его поддержку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, а по двум из них заочно уже приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что может караться лишением свободы на срок до пяти лет. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
Пандемия COVID-19
Нерабочие дни в Мордовии продлеваться не будут
Школьники вернутся к очному обучению
Читать полностью