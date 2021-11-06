В Приамурье не будут продлевать выходные дни после 7 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области решили не продлевать выходные дни после 7 ноября, сообщило на сайте правительство региона.

"<...> на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение не продлевать в регионе "ковидные" выходные", - говорится в сообщении.

Однако в регионе будут введены новые ограничения, в частности - по использованию системы QR-кодов. В Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будет организован допуск в заведения сферы услуг. Перечень предприятий определит министерство экономического развития и озвучит через неделю на очередном оперштабе. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур.

Ухудшение эпидобстановки в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 484 человека умерли.