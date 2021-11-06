Нерабочие дни в Мордовии продлеваться не будут

ТАСС, 6 ноября. Очное обучение возобновится в школах Мордовии с 8 ноября, продление нерабочих дней в республике не планируется. Об этом сообщила пресс-служба главы Мордовии.

"Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С 8 ноября школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно решению оперштаба, с понедельника в регионе также возобновят работу заведения общественного питания.

Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, беременных женщин и лиц, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, в регионе дополнят список объектов, где необходим QR-код.

"С 10 ноября действие QR-кодов будет распространяться на посещение: гостиниц, объектов розничной торговли площадью больше 150 квадратных метров за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости", - сказано в распространенном сообщении.

По данным оперштаба республики, сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом. С 15 октября в Мордовии введено посещение заведений общественного питания и заведений сферы услуг только при наличии QR-кода. С 28 октября в этот список вошли торговые комплексы площадью более 400 кв. метров.

В Мордовии выявлено 32 744 случая коронавирусной инфекции, в том числе 167 за минувшие сутки. Выздоровели 27 347 человек, умерли 752.