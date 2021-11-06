Умерла вдова космонавта Леонова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вдова советского космонавта Алексея Леонова Светлана умерла в субботу, 6 ноября, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В субботу, 6 ноября, скончалась Светлана Павловна Леонова - вдова космонавта Алексея Архиповича Леонова", - сказали в госкорпорации.

В Роскосмосе выразили соболезнования родным и близким Леоновой. В госкорпорации подчеркнули, что вдова космонавта многие годы посвятила работе в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что вдова космонавта Алексея Леонова Светлана умерла. По словам другого источника, она будет похоронена рядом с мужем на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов познакомился со своей на тот момент будущей женой Светланой в 1957 году. У них осталась дочь Оксана.

Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2". Тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".