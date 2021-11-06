В Самарской области во время нерабочей недели зафиксировали рекорд по вакцинации за сутки

САМАРА. 6 ноября. /ТАСС/. Нерабочая неделя в Самарской области, которая началась 25 октября, стала рекордной по темпам вакцинации от коронавируса, пиковое суточное значение составило 19 тыс. привившихся. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"Минувшая неделя, по данным Минздрава, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области, пиковое значение - 19 тысяч вакцинированных в сутки", - говорится в сообщении.

По данным регионального министра здравоохранения Армена Беняна, в наличии имеется 300 тыс. вакцин, большинство - "Спутник V". "Есть все ресурсы для вакцинирования населения, в том числе по 19 тыс. человек ежедневно", - сказал министр.

Бенян отметил эффективность единого дня вакцинации, который прошел в Самаре и Тольятти 2-3 ноября. В эти дни на общественных площадках были организованы специальные крупные пункты вакцинации. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо проработать вопрос о продолжении этой практики с усилением работы по информированию жителей. "Возможно, надо добавить новые площадки для организации пунктов вакцинации, удобные для людей", - отметил он и дал поручение региональному Минздраву.

Бенян также сообщил, что свободный коечный фонд вырос до 17% за нерабочие дни.

"По словам министра, нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это видно сразу по нескольким направлениям. Увеличилось количество свободных коек (сейчас их 17%), снизился расход кислорода (с 98 до 93 тонн), среднее время доезда скорой помощи сократилось почти в 2 раза, увеличилось количество вакцинированных граждан (сейчас общее количество вакцинированных 67% от плана)", - говорится в сообщении.

Наращивание коечного фонда в регионе продолжается - на следующей неделе будет введено еще 117 коек, общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом достигнет 8 589 мест.

В области, согласно данным региональных властей, 6 ноября подтвержден 1 621 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 142 669 случаев коронавируса. Умерли 4 788 человек.