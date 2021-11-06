В Волгоградской области СК проверяет информацию о пытках в СИЗО

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области организовало проверку информации о пытках в СИЗО № 1 города Волгограда, в результате которых якобы умер заключенный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. В прокуратуре региона также организовали проверку.

"Поводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

В пресс-службе региональной прокуратуры в свою очередь рассказали, что ведомство взяло на контроль проверку, проводимую Следственным комитетом.

В субботу утром Telegram-канал Readovka разместил пост, в котором сообщил, что в СИЗО-1 Волгограда до смерти избили 22-летнего заключенного, а его матери заявили, что он повесился. По информации канала, на теле обнаружены повреждения, в том числе на голове и ногах.